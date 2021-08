Twitter ferma la verifica dei profili, confermati alcuni fake

Ormai moltissimi utenti che utilizzano giornalmente la piattaforma di Twitter si trovano a seguire in particolar modo account che ottengono il badge verificato grazie al sistema di processo che l’azienda segue da molteplice tempo. Com’è ormai noto, questo è utile al fine di individuare gli account reali di utenti noti, i quali si differenziano di conseguenza rispetto ai fake grazie al simbolo inserito in prossimità del nome sulla piattaforma.

Tuttavia, non si tratta di un processo semplice, specialmente quando si prova ad automatizzare il tutto, dato che è facile commettere errori e fornire il badge in questione ad account solamente popolari, che però non sono all’effettivo ufficiali e si ispirano magari ad altri. Per via di ciò, la piattaforma ha indicato di aver fermato temporaneamente la procedura, al fine di correggere i problemi che hanno causato diversi disguidi.

Trovate il post dell’azienda, arrivato da parte dell’account Twitter Verified, qui di seguito:

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process. For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience. — Twitter Verified (@verified) August 13, 2021

Come spiegato, si tratta purtroppo di uno stop che potrebbe risultare particolarmente per coloro che aspettano da tempo di ricevere il badge in questione, e che dovranno purtroppo attendere ulteriormente per via dei miglioramenti necessari che la piattaforma ha deciso di implementare al fine di non commettere ulteriori errori. Non abbiamo purtroppo per il momento informazioni aggiuntive relative a quali saranno gli effettivi cambiamenti del sistema, che tra le altre cose potrebbe includere nuovi requisiti necessari al fine di ottenere il badge.

Speriamo ovviamente che il processo non richieda molto tempo, e che la piattaforma faccia il possibile per velocizzare il tutto e fornire i prossimi badge in tempi brevi. Restiamo tuttavia attualmente in attesa di informazioni sulla questione, considerando che l’azienda dovrà anche occuparsi di effettuare dei processi per rimuovere i badge forniti inappropriatamente a determinati utenti.