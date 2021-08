Suicide Squad: spunta sul web la foto di un bacio tra Harley Quinn e Deadshot

David Ayer vorrebbe con tutte le sue forze poter far uscire la Ayer Cut di Suicide Squad, e sul web si è creata una comunità che sta spingendo perché ciò avvenga, e nelle ultime ore è spuntata online anche una foto che ha fatto scattare tutti gli appassionati: si tratta di un bacio tra la Harley Quinn di Margot Robbie ed il Deadshot di Will Smith.

Qui sotto trovate il post.

L’idea che in Suicide Squad ci fosse una sottotrama sentimentale tra Deadshot ed Harley Quinn era un qualcosa già trapelato in precedenza, ma non era mai stato mostrato alcun fotogramma che facesse vedere addirittura un bacio. Siccome non si tratta di un qualcosa condiviso dallo stesso David Ayer o da qualcuno della produzione si dovrebbe cercare di prendere il tutto con le pinze, ma il fotogramma sembra più che credibile.

Si arriverà prima o poi all’uscita della Ayer Cut di Suicide Squad? Sicuramente tutti i dettagli e le rivelazioni che sono state fatte negli ultimi mesi aumenterebbero la voglia di vedere questa versione. Vedremo se prima o poi si arriverà, così come per la Justice League di Zack Snyder, a questa cosa.

Ricordiamo che il film è uscito nel 2016, e dal 5 agosto è nelle sale il sequel/reboot realizzato da James Gunn.