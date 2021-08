Elon Musk dice che la Gigafactory di Berlino aprirà le porte al pubblico ad ottobre

Forse la situazione della Gigafactory di Berlino non è così grave come sembrava. Nonostante tutti i ritardi, Elon Musk ha annunciato che il primo stabilimento europeo di Tesla potrebbe aprire le porte al pubblico ad ottobre di quest’anno.

Per la precisione, la Gigafactory della Germania dovrebbe venire inaugurata il 9 ottobre. Elon Musk, dopo essere stato anche in Italia, ha recentemente visitato la Germania, dove si è incontrato con i vertici della politica locale, proprio per discutere degli ultimi adempimenti burocratici necessari per ultimare i lavori della fabbrica.

Priority for residents of Brandenburg & Berlin, but also open to general public — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2021

Questo venerdì Elon Musk ha visitato il cantiere della Gigafactory in compagnia di Armin Laschet, che potrebbe presto raccogliere l’eredità lasciata da Angela Merkel, guidando la CDU.

Se l’entrata in funzione della fabbrica potrebbe richiedere un po’ di tempo in più, Elon Musk ha spiegato di voler organizzare un ‘factory tour‘ per il 9 ottobre. La visita guidata della Gigafactory, inizialmente, sarà riservata alla popolazione locale, ma un domani Tesla potrebbe organizzare altri tour aperti a tutti i fan europei dell’azienda e del mondo delle auto elettriche.

Per quanto riguarda l’entrata a pieno regime della fabbrica, fino a poche settimane fa si parlava di inizio 2022. In ritardo di diversi mesi rispetto ai piani originali, che prevedevano l’apertura verso fine 2021.