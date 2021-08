Alien: la serie TV di Noah Hawley uscirà nel 2023

FX durante il Television Critics Association ha parlato anche del progetto dedicato alla serie TV su Alien, ed il presidente John Landgraf ha rivelato che lo show uscirà nel 2023. Ma, Landgraf ha offerto anche altri dettagli sul progetto.

Queste sono le sue parole al TCA:

La serie TV su Alien uscirà nel 2023. Scott Free e Ridley Scott lavoreranno come produttori al progetto, e questo anche perché Noah Hawley è conscio del fatto che c’è un universo cinematografico preesistente, e nonostante ci sia un po’ di flessibilità, c’è un’estetica stabilita da Ridley Scott e da James Cameron che è parte di questo universo. Però in tutto questo noterete anche l’inventiva e l’originalità di Noah Hawley.

Qualche tempo fa lo stesso Hawley aveva rivelato alcuni particolari sul progetto, tra cui il fatto che non ci sarà Ripley:

Non sarà una storia incentrata sul personaggio di Ripley- ha detto- Lei è uno dei migliori personaggi cinematografici di sempre, e penso che la sua storia sia stata raccontata in maniera perfetta, e non vorrei incasinarla. Questa serie TV sarà ambientata sulla Terra. Questo perché le storie di Alien parlano sempre di personaggi in trappola, magari in una prigione, o su una nave spaziale. Perciò ho pensato che sarebbe interessante l’idea di alzare un po’ il tiro, e chiedermi “Cosa succederebbe se non si riuscisse a contenere l’espansione?”