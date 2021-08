Xiaomi Mi Mix Fold 2 in arrivo? Spunta in rete il rumor

Il lancio del nuovo Xiaomi Mi Mix 4 è avvenuto da pochissimo, in seguito al nuovo evento della compagnia cinese, e questo è riuscito a presentarsi in forma smagliante, risvegliando la serie dormente fino a quel momento. Un nuovo leak suggerisce però che le sorprese potrebbero non essere finite qui, e che all’effettivo la compagnia stia già lavorando a un nuovo dispositivo della serie Mi Mix, il quale condividerebbe alcuni dettagli con il nuovo gioiellino appena arrivato sul mercato.

Come riportato infatti dal tipster Digital Chat Station sulla piattaforma di Weibo, e ripreso sulle pagine di GizChina, un nuovo dispositivo flagship della serie Mi Mix è di dominio pubblico, e questo presenta come numero “21081118SC”. Stando alle speculazioni, parliamo di un device con una batteria da 5.000mAh, supporto alla ricarica wireless super veloce da 50W e cablata da 120W, il che porta quindi a pensare al nuovo possibile Mi Mix Fold 2.

Considerando che la batteria è più grande del Mi Mix 4, sembra possa quindi trattarsi già del quinto modello, o di una versione più grande. Tuttavia, la capienza è proprio la stessa del primo Mi Mix Fold, ed è per questo che i rumor puntano in quella direzione, immaginando che Xiaomi voglia seguire la tendenza del mercato e presentare a breve il suo nuovo pieghevole.

Nonostante si parli come detto di una fonte affidabile, non ci resterà che scoprire se Xiaomi confermerà in futuro il leak di Digital Chat Station, parlando all’effettivo di un nuovo flagship della serie Mi Mix, magari proprio il Fold 2. Restiamo di conseguenza per il momento in attesa di ulteriori dettagli, e per il momento vi invitiamo a consultare il nostro articolo in cui abbiamo approfondito il debutto del nuovo Xiaomi Mi Mix 4, lo trovate a questo link.