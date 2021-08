Xbox Game Pass, Philip Spencer: “Sony e Nintendo non ci permettono di portarlo su PS5 e Switch”

Intervistato da Game Radar, Philip Spencer, N.1 della divisione Xbox, è tornato a parlare della possibilità che un domani il servizio in abbonamento Xbox Game Pass arrivi anche su altre console concorrenti. Spencer sostiene che Microsoft non avrebbe nulla da obiettare, ma che sarebbero Sony e Nintendo ad alzare barriere, preferendo mantenere i loro servizi chiusi alla concorrenza.

Credo che sia una la domanda giusta. Le persone spesso mi chiedono di distribuire (sulle altre console) un gioco o l’altro. Io rispondo sempre che voglio poter diffondere l’intera esperienza offerta dall’ecosistema Xbox. Non abbiamo piani per portare l’App Xbox su altre piattaforme chiuse in questo momento, soprattutto perché le piattaforme chiuse non vogliono avere qualcosa come l’Xbox Game Pass. Ci sono fortunatamente moltissime piattaforme aperte che ci permetteranno di crescere: web, PC e mobile. Francamente, tutti i nostri sforzi sono rivolti verso queste piattaforme.

Ovviamente riesco a capire perfettamente le ragioni per le quali la disruption offerta dal Game Pass non sia qualcosa a cui sono interessate in questo momento. Noi siamo comunque aperti a discuterne