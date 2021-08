Vita da cucciolo: trailer e foto dalla serie naturalistica Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di Vita da cucciolo, una serie originale in sei parti di National Geographic, in streaming dal 18 agosto su Disney+. La serie, narrata nella versione originale dalla star di black-ish nominata agli Emmy, la produttrice e CEO Tracee Ellis Ross, segue le madri e i cuccioli del mondo animale dal grembo materno al mondo esterno mentre affrontano le gioie e le sfide della natura. Ogni episodio dalla durata di un’ora offre uno sguardo intimo sulla nascita di un diverso animale iconico: orsi grizzly, leoni marini, elefanti, licaoni, scimpanzé e leoni.

Vita da cucciolo offre un incredibile sguardo ravvicinato alle madri e ai cuccioli del mondo animale: dalle prime fasi della gravidanza ai loro adorabili primi passi indifesi nel grande mondo, è straordinario vedere come l’istinto e lo spirito di adattamento propri di ciascuna specie li aiutino ad affrontare la dura realtà del loro ambiente.

ha affermato la narratrice della versione originale Tracee Ellis Ross.

La serie, composta da sei episodi (tutti disponibili già il 18 agosto) è un’analisi approfondita, che utilizza una tecnologia esclusiva per permettere al pubblico di sperimentare in prima persona ciò che queste madri e i loro cuccioli affrontano durante il percorso verso una nuova vita. Mentre ogni episodio segue il viaggio di una madre incinta, per mostrare i miracoli che avvengono all’interno del grembo materno vengono utilizzati modelli scientificamente accurati in silicone di cuccioli all’interno dell’utero. Queste scene rappresentano un’immagine realistica degli animali nelle varie fasi dello sviluppo fetale. Ricercatori e scienziati del mondo animale di fama mondiale hanno raccolto i dati e le scansioni per rendere questi modelli il più accurati e realistici possibile, appositamente per la serie.

