Puma: in Nicaragua è nato un cucciolo albino, una rarità tra i felini

Presso lo zoo Thomas Belt a Juigalpa, in Nicaragua, è nato un cucciolo di puma molto speciale che ha attirato l’attenzione di visitatori e ricercatori di tutto il mondo. Questo cucciolo è un esemplare completamente albino, un evento straordinariamente raro nella natura, soprattutto tra i felini, e lo zoo sta facendo il massimo sforzo per garantirne la protezione e il benessere.

L’albinismo è una mutazione genetica che causa la completa assenza di melanina nella pelle, nel pelo e negli occhi degli animali. Nel caso dei puma, questa mutazione è estremamente rara, rendendo il cucciolo ancora più unico ed eccezionale. Attualmente, il piccolo puma albino ha circa trenta giorni di vita ed è sotto l’attenta osservazione del capo veterinario dello zoo, Carlos Molina. Fortunatamente, il cucciolo è in ottima salute e si trova in buone condizioni fisiche.

Lo zoo sta prendendo tutte le precauzioni possibili per garantire il benessere del cucciolo albino, assicurandosi che stia bene con la madre e i suoi fratelli. Questa è un’impresa delicata, considerando la rarità dell’albinismo nei puma e il fatto che il piccolo debba crescere in un ambiente controllato per garantire la sua sopravvivenza. La madre del cucciolo sta svolgendo un ruolo cruciale nell’allevamento e nella protezione del suo piccolo albino.

Da un punto di vista scientifico, questo cucciolo albino di puma è uno dei pochissimi casi documentati al mondo. Normalmente, i cuccioli di puma nascono con un pelo color caffè chiaro o rossiccio, maculato di nero. Il puma è il secondo felino più grande dell’America dopo il giaguaro e il quarto più grande al mondo, dopo la tigre e il leone. Tuttavia, il cucciolo albino sembra ignaro di queste statistiche e cresce in una nursery protetta all’interno di uno specifico recinto dello zoo.

Si prevede che fra un paio di mesi il cucciolo albino potrà essere sottoposto a una visita veterinaria, offrendo ai ricercatori l’opportunità di studiare più da vicino questa rara mutazione genetica e di apprendere ulteriori informazioni sullo sviluppo e la salute di questi animali unici. Nel frattempo, il cucciolo albino di puma rimane un’affascinante meraviglia della natura che continua a catturare l’attenzione e l’interesse di coloro che visitano lo zoo Thomas Belt.