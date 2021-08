La portaerei ‘Shandong’ ha una linea di merchandising ufficiale piuttosto accattivante

La Cina ha inaugurato di recente la sua portaerei ‘Shandong’, ultimo sforzo della marina militare cinese per ottenere nuovo prestigio e competere con gli Stati Uniti ad armi pari. È la prima portaerei militare interamente sviluppata e prodotta in Cina.

Per celebrare questo traguardo, la marina militare cinese ha realizzato un’intera linea di merchandising dedicata alla Shandong. Dalle t-shirt agli short brandizzati con una mascotte accattivante. La portaerei è rappresentata da un panda robot, con tanto di razzi sulle zampe.

Si tratterebbe, scrive la CNN, di un tentativo della Cina di rendere popolare le sue forze armate tra la popolazione più giovane. Tutti i vestiti della linea inseguono, infatti, una precisa estetica particolarmente in linea con i gusti dei cinesi più giovani.

La marina militare ha pubblicizzato la nuova linea di merchandising con una serie di scatti a modelli in posa davanti alla titanica portaerei. I prodotti sono stati disegnati dall’azienda cinese ‘Glory Made’.

Come detto, il merchandising è solo l’ultima di una serie di iniziative per promuovere le forze armate cinesi. La Cina ha intensificato la sua attività sui social, specie attraverso la produzione di video originali destinati a piattaforme come Doujin e Weibo. In una controversa clip condivisa nel 2020, un video mostrava una simulazione dell’aeronautica militare cinese che si concludeva con un attacco missilistico contro una base militare statunitense.