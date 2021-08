Intervista col Vampiro: Sam Reid sarà Lestat nella serie AMC

Sarà l'attore australiano Sam Reid a raccogliere l'eredità di Tom Cruise e Stuart Townsend nella parte del vampiro Lestat in Intervista col Vampiro.

La serie AMC tratta dagli universi narrativi di Anne Rice, Intervista col Vampiro, ha infine trovato il suo protagonista. Si tratta di Sam Reid, attore australiano con una certa esperienza (lo abbiamo visto, ad esempio, in Waiting for barbarians e Prime Suspect 1973) ma decisamente poco noto al grande pubblico. Sarà la sua grande occasione?

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua partecipazione o su altri membri del cast, al momento: sappiamo solo che la prima stagione della serie arriverà, in teoria, nel 2022, con Rolin Jones come showrunner e produttore e sceneggiatore e Alan Taylor a dirigere i primi due episodi.

C’è molta curiosità su questo progetto perché le intenzioni della produzione vanno al di là della mera trasposizione letterale dell’opera quanto di realizzare una sorta di “Riceverse” con personaggi e situazioni dei vari romanzi e delle varie saghe che si intrecciano.

