Green Pass in vendita su oltre 2.500 canali Telegram, scendono i prezzi

Sin dall’arrivo del Green Pass in tutto il mondo, sono moltissimi i furbetti che hanno deciso di “investire” sul certificato legale e di creare delle vere e proprie fabbriche in grado di produrlo, le quali vengono sponsorizzate online e risultano in fin dei conti particolarmente profittevoli. Vi avevamo già parlato tempo a dietro del caso, quando uno dei primi canali Telegram italiani aveva iniziato a vendere il Green Pass per solamente circa 100 euro, inserendo addirittura dei pacchetti famiglia, trovate a questo link il nostro approfondimento.

Nel giro di meno di un mese, i canali si sono moltiplicati però a vista d’occhio, e come riportato oggi sono addirittura arrivati a toccare i 2.500, per fortuna non solamente per quanto riguarda l’Italia, ma in tutto il mondo. Questi vengono tutti certificati per ogni persona, i quali in alcuni casi risultano addirittura funzionanti, e in altri non sono altro che truffe. Come viene spiegato, gli stessi possono risultare utili per gli individui che non hanno ancora ottenuto il proprio, o non hanno intenzione di vaccinarsi al fine di riceverlo.

Ovviamente, si tratta di un’operazione del tutto illegale, e non sono mancati anche i sequestri nel settore, ve ne abbiamo parlato qui. Per soli 100 dollari, con i prezzi che tendono addirittura a scendere, gli utenti riescono quindi ad acquistare il proprio certificato, e la competizione che si è creata fra i molti imbroglioni è diventata via via più agguerrita.

I numeri riportati sono da capogiro, e la crescita del fenomeno sembra purtroppo davvero elevata, visto che come detto gruppi e canali continuano a proliferare senza sosta, anche quando alcuni individui vengono individuati e fermati dalle autorità, che fanno il possibile per arginare il fenomeno. Purtroppo, nella maggior parte dei casi i pagamenti avvengono tramite criptovalute, o in ogni caso metodi irrintracciabili, ed è per questo che le operazioni vengono fermate con molta difficoltà.