Zoom: arriva la feature Focus per non far distrarre gli studenti

Zoom ha introdotto la feature con il nome Focus, e grazie a questa sarà possibile creare più facilmente i webinar, o semplicemente non far distrarre gli studenti.

Zoom continua per fortuna ad aggiungere feature particolarmente utili dedicate a tutta l’utenza, le quali sono perfette per rendere la piattaforma di meeting sempre più adatta a nuovi utilizzi. Si parla questa volta di una nuova feature che prende il nome di Focus, ed è già disponibile nel palinsesto di possibilità che Zoom offre, nonché perfetta per le lezioni delle classi e per creare veri e propri webinar grazie alle funzionalità del sistema.

Con l’inizio delle scuole in tutto il mondo, che ha luogo all’incirca in questo periodo, Zoom ha infatti deciso di porre un occhio di riguardo anche per tutte le istituzioni che hanno scelto di utilizzare la piattaforma al fine di svolgere lezioni e conferenze. Grazie alla modalità Focus, attivabile in questo caso dai professori, gli alunni potranno evitare di distrarsi l’un l’altro guardando nelle varie webcam, al fine di concentrarsi esclusivamente su chi svolgerà le presentazioni.

Focus permette infatti di oscurare le webcam dei partecipanti in favore di quella di chi gestisce i meeting su Zoom, e può ovviamente essere attivato e disattivato a piacimento, anche per brevi periodi di tempo. Al contrario della modalità webinar, stando a quanto riportato sulle pagine di GizChina, il tutto sarà invece completamente gratuito e di conseguenza sfruttabile da ogni utente.

Anche se i professori, o qualunque presentatore, resterà durante la modalità Focus l’elemento principale della chiamata, i video continueranno a essere trasmessi. Di conseguenza, ognuno potrà vedere il proprio, e i gestori quelli di tutti, come anche l’eventuale condivisione schermo dei partecipanti, con però la richiesta di un permesso. Con il ritorno a scuola i professori avranno senza dubbio un nuovo aiutante, visto che la modalità in questione verrà probabilmente sfruttata da molti, e non ci resterà che vedere quali saranno i suoi usi più disparati.