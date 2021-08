Spotify: arrivano i download per wear OS

In seguito al reveal da parte di Samsung della nuova serie di Galaxy Watch 4, Spotify ha deciso di supportare maggiormente gli orologi smart con una nuova funzionalità particolarmente utile, la quale permetterà agli utenti di fruire della musica offline come avviene per i normali telefoni, ovviamente solo per coloro che sono abbonati alla versione Premium del servizio. Questa risulterà come al solito gratuita, senza presentare alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Come svelato dalla compagnia, gli smartwatch che sfruttano il sistema wear OS possono adesso sfruttare la nuova possibilità di Spotify. Recandosi sul dispositivo spesso nel menù delle canzoni (e non solo), è possibile scegliere di scaricare il tutto sul device al fine di riprodurle in modalità offline. Questo può risultare particolarmente utile quando non si dispone di un gran quantitativo di dati, o magari in un determinato periodo di tempo non si ha modo di accedere a internet, e per fortuna grazie alla novità anche gli smartwatch potranno ospitare sulla propria memoria molti contenuti.

Ovviamente, quando si effettua l’operazione è bene assicurarsi dell’effettiva disponibilità a livello di archiviazione dei dispositivi che si sta utilizzando. Il download di molte canzoni o intere playlist potrebbe infatti riempire i sistemi, e considerando che il tutto si apre anche ai podcast (generalmente più lunghi), è bene non perdere d’occhio la capienza della memoria quando si sfrutta la nuova potenzialità.

Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per invitarvi a consultare il nostro articolo in cui abbiamo approfondito in maniera specifica la nuova serie Samsung Galaxy Watch 4, con tutti i dettagli dei device in questione. Potete accedervi semplicemente consultando il seguente link. Ovviamente, coloro che si muniranno del nuovo gioiellino targato Samsung, potranno sfruttare la nuova funzionalità di Spotify grazie al sistema wear OS integrato.