Microsoft ottimizza le app di Office per i nuovi pieghevoli Samsung

Samsung ha ufficialmente annunciato solamente nella giornata di ieri i nuovi smartphone Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, assieme a molte altre novità durante il suo evento Unpacked, ricevendo supporto da moltissime major del settore tecnologiche. Un’ulteriore compagnia a unirsi a questo gruppo è Microsoft, la quale ha deciso di “premiare” il colosso realizzando delle versioni ottimizzate del suo pacchetto Office per i pieghevoli targati Samsung.

Come infatti spiegato e ormai noto da tempo, questi risultano particolarmente utili non solo per le comodità fornite dagli schermi pieghevoli, ma anche per molteplici operazioni lavorative che – in diversi casi – possono essere realizzate proprio grazie al pacchetto di servizi firmato Microsoft, che sugli schermi dei nuovi device riuscirà a dare il meglio. Nei piani dell’azienda, come riportato da PhoneArena, c’è tra l’altro anche l’integrazione di Teams e Outlook all’interno dei sistemi.

Come spiegato, agli utenti verrà data la possibilità di aprire diverse istanze degli stessi programmi, al fine di spostare le varie finestre in più parti dello schermo, il che potrà risultare particolarmente utile quando ad esempio servirà copiare determinati dati da un foglio Word a un altro, come anche avviene se si aggiunge Excel al tutto. Questa particolare operazione è stata tra l’altro agevolata da parte della casa di Redmond, che ha fatto il possibile per rendere le macchine di Samsung quanto più performanti con il proprio pacchetto.

Restiamo in attesa di scoprire quali altri produttori decideranno di supportare in particolar modo la nuova iniziativa targata Samsung, come ha ad esempio fatto recentemente WhatsApp per lo spostamento delle chat fra sistemi iOS e Android. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato in cui abbiamo approfondito tutti i dettagli dei nuovi Z Fold 3 e Z Flip 3 nello specifico, potete accedervi attraverso questo link.