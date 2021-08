Johnny Depp, l’Associazione delle registe spagnole protesta per il premio al Festival di San Sebastian

Il premio alla carriera previsto per Johnny Depp al Festival di San Sebastian, in Spagna, è stato criticato dall'Associazione delle registe spagnole.

Come vi abbiamo raccontato giusto pochi giorni fa, a Johnny Depp verrà riconosciuta la massima onorificenza al prossimo San Sebastian Film Festival, che si terrà dal 17 al 25 settembre nell’omonima città dei Paesi Baschi. Arriva però ora la notizia che la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (sostanzialmente, l’Associazione delle cineaste di origine spagnola), nella persona della presidente Cristina Andreu, ha criticato aspramente il premio.

In una dichiarazione alla Associated Press si è infatti detta “Molto sorpresa” della cosa, aggiungendo che

Questo la dice lunga e male sul festival e sulla sua dirigenza, e trasmette un terribile messaggio al pubblico: “Non fa niente se sei un molestatore che abusa le donne, finché sei un bravo attore”

concludendo che l’associazione sta studiando “i prossimi passi da intraprendere”.

Il Donostia Award, lo ricordiamo, è un premio alla carriera di grande prestigio. Ricordiamo, inoltre, che attualmente Depp non è sotto processo per molestie né è mai stato condannato per queste, e le posizioni contro l’attore partono dalle accuse mosse nei suoi confronti (ma mai dimostrate) dalla ex moglie Amber Heard.

Nel frattempo, Depp riceverà anche un altro premio alla carriera: al Karlovy Vary International Film Festival.

Leggi anche: