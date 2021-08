Johnny Depp riceverà la massima onorificenza al San Sebastian Film Festival

Le controversie che sta vivendo Johnny Depp con le cause che coinvolgono l’ex moglie Amber Heard, non hanno fatto esitare il San Sebastian Film Festival che ha deciso di assegnare al popolare attore la massima onorificenza, ovvero il Donostia Award.

L’organizzazione del San Sebastian Film Festival ha definito Johnny Depp come “uno dei più versatili e talentuosi attori della cinematografia contemporanea”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 22 settembre, mentre il Festival si terrà dal 17 al 25 settembre.

Già lo scorso anno Depp ha partecipato al San Sebastian Film Festival, presentando il lungometraggio Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan. Mentre nel 1998 era apparso alla manifestazione spagnola al fianco di Terry Gilliam.

Di recente hanno ricevuto il Donostia Award personaggi come Ethan Hawke, Sigourney Weaver, Judy Dench, Penelope Cruz e Viggo Mortensen.

Le ultime questioni extra cinema che stanno riguardando Johnny Depp non possono cancellare le grandi apparizioni dell’attore, simbolo di una saga come Pirati dei Caraibi, e che ha saputo distinguersi in film d’autore, così come in grandi blockbuster. Insomma, da Chocolat a Edward Mani di Forbice, tanti sono i grandi momenti di cinema offerti da Depp.

