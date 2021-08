Hellraiser: il reboot reimmaginerà il materiale originale di Clive Barker

David Bruckner, il regista del reboot di Hellraiser, ha parlato a SFX Magazine, del progetto su cui sta lavorando, anticipando qualcosa che potrà incuriosire tutti gli appassionati. Secondo Bruckner il reboot di Hellraiser sarà fedele ma allo stesso tempo reimmaginerà il materiale originale di Clive Barker.

Queste sono le parole del regista:

Non posso ancora rivelare nulla, ma è qualcosa su cui stiamo lavorando. Per un regista come me è una gioia ed un sogno poter esplorare questo universo narrativo. Cerchiamo di essere più vicini possibili al materiale originale, la storia di Clive Barker The Hellbound Heart è la prima fonte di ispirazione, così come lo è il primo film. Ma ci sarà anche una piccola reimmaginazione alla quale stiamo lavorando.