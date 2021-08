Chucky: Don Mancini annuncia la fine delle riprese della serie TV

Attraverso Twitter Don Mancini ha annunciato la fine delle riprese della serie TV dedicata a Chucky, la bambola assassina. Accanto al messaggio il creatore del personaggio ha postato la foto del ciak finale che conclude l’esperienza sul set.

Ecco il post che annuncia la fine delle riprese di Chucky.

THAT’S A WRAP! Chucky wants to honest the fuck thank everyone, in front of and behind the camera, on this fucking momentous occasion… pic.twitter.com/ZdUCK5fs8N

— Don Mancini (@RealDonMancini) August 11, 2021