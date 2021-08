Xiaomi TV 6 OLED è realtà, l’azienda svela i dettagli

Durante la sua ultima conferenza, Xiaomi ha avuto modo di mostrarci alcuni dei prodotti a cui ha lavorato nel corso degli ultimi mesi, ufficialmente arrivati nel territorio cinese. Nonostante non si tratti infatti – per il momento – di articoli pronti al debutto in Italia, abbiamo a che fare con device davvero interessanti. Una delle novità più importanti dell’evento è stati il Mi TV 6 OLED, già accennato qualche giorno prima, e finalmente realtà.

Scopriamo quindi tutte le caratteristiche del prodotto in questione. Questo si presenta in due varianti, da 55 e da 65 pollici con risoluzione 3840×2160 (4K), entrambe offrono luminosità massima di 900 nit e un rapporto superficie schermo davvero incredibile, del 97% circa, per soli meno di 5 mm di spessore. Il dettaglio più interessante del dispositivo è senza dubbio il suo costo, circa 650€ al cambio attuale per la versione da 55 pollici e 900€ per quella da 65 pollici.

Non manca nello specifico anche il supporto alle tecnologie Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, AOD, DC Dimming, MEMC e la certificazione TUV (contro le luci blu). Si tratta di un prodotto non dedicato in particolar modo ai giocatori, e infatti troviamo un refresh rate di soli 60 Hz, con un SoC MediaTek MT 9638, GPU ARM Mali-G52 MP2, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio per l’archiviazione a chiudere la configurazione.

Purtroppo, come accennato in apertura, si tratta per il momento di un prodotto che non è pronto per arrivare nel mercato italiano, e su cui non è di conseguenza detto che avremo mai modo di mettere mano. Speriamo ovviamente che l’azienda ci aggiorni presto con novità positive in merito ai suoi ultimi gioiellini. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento in cui abbiamo trattato lo Xiaomi Mi Mix 4, potete accedervi attraverso il seguente link.