Xiaomi rimborserà chi ha pre-ordinato il suo Mi 1

Xiaomi ha recentemente fatto un annuncio davvero interessante, atto a premiare i clienti che hanno creduto nel successo dell’azienda e investito sui dispositivi della stessa circa 10 anni fa. Si tratta nello specifico di un vero e proprio rimborso che verrà elargito ai fan che hanno comprato il suo primo smartphone, il Mi 1, arrivato in Cina proprio nel 2011. Al tempo si è trattato di un flagship davvero sensazionale per le offerte attuali del mercato, e questo ha infatti iniziato a spianare la strada per gli obiettivi che la compagnia avrebbe conseguito nel corso dei successivi anni.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che hanno pre-ordinato e acquistato lo Xiaomi Mi 1, e stando all’azienda sembra si tratti di circa 184.600 unità vendute per 1,999 yuan (approssimativamente 308 dollari). Facendo un rapido conto, si tratta quindi di un esborso per l’azienda di ben 370 milioni di yuan, tradotti, un totale di 57 milioni di dollari. Pur non trattandosi di una cifra astronomica, questa è alquanto considerevole e permetterà di fornire una gradita sorpresa a molti clienti che non avrebbero mai immaginato la situazione.

Come sembra essere emerso dalla piattaforma di Weibo però, non si tratterà di un semplice rimborso monetario, ma all’apparenza di un credito per il suo negozio che i clienti interessati avranno modo di sfruttare per comprare qualunque dispositivo. Ovviamente, per la stessa cifra non sarà più possibile acquistare un flagship vista l’evoluzione del mercato, ma come sottolineato da Android Authority, sono moltissimi i prodotti con basso costo presenti nel negozio virtuale da tenere d’occhio.

La novità arriva subito dopo i nuovi prodotti presentati dalla compagnia nel corso della sua ultima conferenza, fra cui anche il sorprendente nuovo smartphone Mi Mix 4 con Snapdragon 888+, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli, lo trovate qui.