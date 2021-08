Xiaomi ha presentato il ‘Cyberdog’, la risposta al cane robot della Boston Dynamics

L’inquietante cane robot della Boston Dynamics non vi basta? Xiaomi vi corre in soccorso. L’azienda cinese ha presentato CyberDog, un robot a quattro zampe venduto al prezzo di un iPhone 12 Pro Max.

Il pubblico di riferimento sono le aziende e gli sviluppatori. Il software di CyberDog è, infatti, completamente open-source. Non manca ovviamente una ricca dotazione di sensori di vario tipo – inclusi ultrasuoni, telecamere, GPS – in modo da rendere il robot versatile e adatto a scopi molto diversi. In totale, sono 11 i diversi sensori integrati nello scheletro del cane robot. Il cuore del CyberDog è un chip NVIDIA Jetson Xavier NX.

Il robot pesa 3 kg e si muove ad una velocità di tre metri al secondo. È possibile equipaggiare il robot con sensori ancora più sofisticati, ad esempio installando i LiDAR.

Tra le varie feature pubblicizzate da Xiaomi, l’azienda ha sottolineato che il robot è in grado di seguire ovunque il suo padrone, che riesce a riconoscere anche in circostanza difficile, ad esempio in una piazza molto affollata. Il riconoscimento avviene grazie all’identificazione dei dati biometrici facciali dell’utente, ma anche dall’identificazione della sua postura.

Il CyberDog verrà inizialmente distribuito con una serie limitata di 1.000 esemplari. L’acquisto non sarà disponibile per tutti, mentre il prezzo parte da 9.999 renminbi, che grossomodo equivalgono a poco più di 1.300 euro. Il cane robot della Boston Dynamics costa 50 volte tanto.