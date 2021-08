Norton acquisisce Avast per oltre 8 miliardi di dollari, nasce il nuovo colosso

Norton ha acquisito la "concorrente" Avast per addirittura oltre 8 miliardi di dollari, unendo le forze di tutte e due le compagnie sotto il proprio nome.

Due colossi del mondo degli antivirus si sono uniti sotto la stessa ala, creando di conseguenza un vero e proprio titano nel mondo della sicurezza informatica. Parliamo di Norton e Avast, che – come confermato nella giornata di oggi – agiranno sotto il nome del primo. Norton ha infatti acquisito ufficialmente Avast per la gigantesca cifra di oltre 8 miliardi di dollari, al fine di creare la suddetta coalizione e collaborare con l’azienda per unire le forze.

NortonLifeLock si occuperà infatti di realizzare nuovi prodotti per la sicurezza informatica sfruttando i punti di forza di entrambe le compagnia. Nello specifico, Avast avrà modo di salvaguardare la privacy degli utenti, mentre Norton proteggerà l’identità degli stessi. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Vincent Pilette, Chief Executive Officer di NortonLifeLock:

La nostra transazione è un grande passo avanti per la cyber sicurezza degli utenti e ci permetterà una volta per tutte di raggiungere la nostra visione di proteggere le persone al fine di permettere loro di vivere le proprie vite digitali in sicurezza. Con questa combinazione, possiamo rendere più forte la nostra piattaforma di sicurezza informatica e fornirla a oltre 500 milioni di utenti. Abbiamo anche l’abilità di accelerare ulteriormente l’innovazione al fine di trasformare la cyber sicurezza.

Gravi colpi riguardano anche le più grandi società, che infatti in molteplici situazioni si s trovano a combattere attacchi hacker e ransomware, e adesso potranno contare sul supporto di una nuova grande coalizione. Proprio recentemente GIGABYTE, stando a un report, se la sta vedendo con un ransomware a dir poco pesante, in quanto degli hacker si sono appropriati di dati confidenziali che riguardano anche Intel e AMD. Ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo dedicato con tutti gli approfondimenti sulla questione, lo trovate al seguente link.