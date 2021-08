Margot Robbie entra nel cast del nuovo film di Wes Anderson

11—Ago—2021 / 8:00 AM

Il nuovo film in cui ha interpretato per la terza volta Harley Quinn è al cinema (stiamo parlando di The Suicide Squad), ma Margot Robbie si è appena assicurata la partecipazione ad un altro importante lungometraggio: stiamo parlando del prossimo film di Wes Anderson.

Margot Robbie parteciperà al nuovo progetto di Wes Anderson, unendosi a Tilda Swinton e Bill Murray, oltre che ad a Adrien Brody, ed è stata segnalata anche un’apparizione di Tom Hanks. Il film non ha ancora un titolo, ma si sa che la produzione inizierà entro questo mese in Spagna.

Inizialmente sembrava che il set si dovesse allestire a Roma, prima di virare sulla Spagna. Le riprese avranno luogo a Chinchón, un piccolo paese vicino Madrid in una zona desertica. Nonostante l’ambientazione suggestiva sembra che non si tratterà di un western.

Quella con Wes Anderson rappresenta una nuova prestigiosa collaborazione con un grande regista da parte di Margot Robbie, che ha lavorato con filmmaker del calibro di Martin Scorsese (con cui ha fatto il Lupo di Wall Street), Quentin Tarantino (C’era una volta a…Hollywood), David O. Russell e Damien Chazelle (Babylon).

