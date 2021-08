JRR Token, la criptovaluta ispirata a Tolkien e il Signore degli Anelli

Si chiama JRR Token (lol) ed è una criptovaluta ispirata al Signore degli anelli, ma che ovviamente non ha nessun legame con gli eredi di Tolkien, né tantomeno con chi detiene i diritti cinematografici dell’opera fantasy. “Un token per domarli tutti”, recita il claim ufficiale della criptovaluta.

La criptovaluta ha incontrato l’interesse della stampa: ne hanno parlato, tra gli altri, The Verge e il The Guardian, ma non in toni particolarmente lusinghieri.

Dal sito ufficiale, sembra abbastanza evidente che JRR Token si inserisce all’interno di quel vasto insieme di criptovaluta che non si prendono troppo sul serio, ma che cercano comunque di attirare l’interesse del pubblico e degli investitori sfruttando l’inaspettato successo dei dogecoin.

La criptovaluta in questione è stata promossa con un video che usa il tema della contea della saga cinematografia di Peter Jackson – probabilmente in assenza dei diritti -, mentre di recente è stato coinvolto nella promozione anche l’attore Billy Boyd, che aveva prestato il volto al personaggio di Pipino. Sembra che sia stato contattato tramite Cameo, una piattaforma che consente di commissionare video personalizzati a personaggi (chi più, chi meno) celebri.

Saruman was trying to unify Middle Earth under centralized rule where as the fellowship wanted decentralization. Cryptocurrency is literally a decentralized network…. — JRR Token (@TheTokenOfPower) August 4, 2021

Nel frattempo, in risposta allo scetticismo di una fan di Tolkien, la pagina Twitter ufficiale del JRR Token si è già lanciata in elucubrazioni sul fatto che le criptovalute siano o meno qualcosa che farebbe Saurman.