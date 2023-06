Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Finite le riprese della seconda stagione

Online è stata annunciata la conclusione delle riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Si tratta di uno dei pochi progetti che è riuscito a concludere la produzione nel mezzo dello sciopero degli sceneggiatori.

Da un tweet che è stato diffuso online da Fellowship of Fans sembra che il party di fine riprese de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si terrà il 9 giugno a Londra. Ecco il tweet.

🚨BREAKING: Filming has finally wrapped for Season 2 of ‘THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER’ in London, England.

The wrap party is scheduled for 9th June pic.twitter.com/CeDUWL7njy

— Fellowship of Fans (@FellowshipFans) June 6, 2023