Echoes: Daniel Sunjata protagonista della miniserie Netflix

Michelle Monaghan sarà la protagonista della serie Echoes, realizzata da Netflix: un thriller psicologico sviluppato dallo showrunner di 13 Reasons Why, Brian Yorkey, e da poco è stato annunciato che l’altro protagonista del telefilm sarà Daniel Sunjata.

Daniel Sunjata è già apparso in diverse serie TV come Sex and the City, Grey’s Anatomy e Manifest, ma Echoes rappresenterà una grande occasione per l’interprete che si ritroverà ad avere un ruolo da protagonista.

Sunjata sarà il marito del personaggio principale Gina, il cui nome è Charlie Davenport: si tratta di uno psicoterapeuta empatico e carismatico. Anche lui si ritroverà coinvolto nell’intrigo che metterà al centro Gina e la gemella Leni.

Michelle Monaghan interpreterà le due gemelle. La storia di Echoes vede le due gemelle condividere e scambiarsi le vite fin dalla loro infanzia: tutto ciò le porterà ad avere in comune anche le case, i mariti ed un bambino. Ma tutto crollerà quando una delle due scomparirà improvvisamente.

Un altro aspetto particolare della storia, e che riguarderà l’interpretazione di Michelle Monaghan, è il fatto che le due gemelle hanno delle personalità contrapposte: Leni è molto tranquilla, mentre Gina è la sorella ribelle.

A sviluppare il progetto saranno lo showrunner e produttore esecutivo di 13 Reasons Why Brian Yorkey, Quinton Peeples (Runaways) e la sceneggiatrice e produttrice australiana Vanessa Gazy (Eden).

