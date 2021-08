Apple ferma una causa nata per l’emulazione dei suoi sistemi

Apple, come riportato dal The Washington Post, ha fermato la causa contro Corellium, nata per via dell'emulazione dei suoi sistemi da parte della compagnia.

Non sono poche le volte in cui Apple fa il possibile per proteggere le barriere del proprio ecosistema sicuro, talvolta limitando alcune applicazioni e possibilità, e in altri casi schierandosi contro altre agenzie che sfruttano in qualche modo delle sue possibilità. Nel 2019, una causa partì contro Corellium, una compagnia che si diletta nel realizzare dispositivi virtuali in grado di far girare iOS in maniera funzionante. Il processo serve al fine di per permettere ai ricercatori della sicurezza di trovare bug e problemi vari nelle build degli iPhone e di altri dispositivi iOS, come riportato dal The Washington Post.

Attualmente, non sappiamo in che modo la causa sia all’effettivo finita, visto che i termini non sono stati dichiarati ufficialmente. Tuttavia, c’è da ricordare che un aggiornamento del conflitto legale risalente al 2020, in cui il colosso di Cupertino perse una disputa, e Corellium riuscì invece a ricevere il lasciapassare del tribunale. L’accusa di Apple è che la compagnia utilizza i suoi prodotti vendendoli ai governi che li hanno proibiti, ma secondo il tribunale – almeno lo scorso anno – si è trattato di metodi legali e possibili, che non infrangevano alcuna legge.

A partire dal 2021, come riportato su Tech Crunch, Corellium ha iniziato a offrire la sua piattaforma a degli iscritti individuali, dopo essere invece partita solamente con la gestione di alcuni imprenditori. Tuttavia, ogni richiesta viene gestita singolarmente al fine di evitare che qualcuno possa abusare del sistema.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla questione, visto che non sappiamo ancora in che modo la situazione si sia sciolta. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi a un altro caso in cui Apple si è trovata a bloccare degli sviluppatori in maniera alquanto simile, parliamo di iDOS 2. Trovate il nostro approfondimento a questo link.