iDOS 2 potrebbe presto sparire dall’App Store

Dopo una mail di Apple in cui viene specificato perché sembra che iDOS 2 non sia conforme alle linee guide dell'App Store, sembra che l'app verrà presto rimossa.

Sembra che Apple rimuoverà presto iDOS 2, un’app di emulazione che permette di far girare giochi DOS e software sui dispositivi della compagnia. Lo sviluppatore, Chaoji Li, ha parlato del processo di rimozione dell’azienda in seguito a un update utile per sistemare un bug. L’applicazione è disponibile sull’App Store dal 2014, ma Apple ha deciso solamente a 7 anni di distanza di avviare il processo per rimuoverla, come un fulmine a ciel sereno.

Di seguito la mail tradotta che lo sviluppatore avrebbe ricevuto da Apple, in cui vengono specificati i motivi per cui sembra che l’app dovrà rimossa dallo Store dell’azienda di Cupertino.

Dopo una rivalutazione, riteniamo che la tua app non sia conforme con le Review Guidelines dell’App Store. Nello specifico, crediamo che la tua app stia violando: Guideline 2.5.2 – Performance – Software Requirements Durante la revisione, la tua app ha installato o lanciato codice eseguibile, il che non è permesso sull’App Store. Di preciso, la tua app esegue pacchett iDOS e file immagini, permettendo il File Sharing di iTunes e il supporto File per l’importazione dei giochi. L’esecuzione del codice può introdurre o cambiare feature e funzionalità dell’app e permette di scaricare contenuto senza licenza.

La storia dello sviluppatore, ripresa sulle pagine di The Verge, è piuttosto turbolenta, visto che aggiornamenti per iDOS 2 nono sono stati permessi per 4 anni a causa di una restrizione imposta da Apple. In seguito a un update a settembre dello scorso anno, che ha permesso all’app di usare la feature per la condivisione documenti di iOS al fine di far importare i file agli utenti, è riuscito a eseguire molti altri update senza alcun reclamo.

Non è chiaro per quale motivo Apple abbia preso la decisione, considerando anche che come confermato dallo sviluppatore l’applicazione non avvia alcun codice esterno, e agisce solamente in un ambiente protetto, che non comporta rischi per il sistema.