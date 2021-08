Worth: trailer del film Netflix con Michael Keaton e Stanley Tucci

Ispirato ad eventi reali, Worth è una testimonianza toccante sulla forza dell’empatia e sull’importanza dei rapporti umani. In arrivo su Netflix il 3 settembre, la pellicola vede tra i protagonisti Michael Keaton, Stanley Tucci e Amy Ryan.

Il film è diretto da Sara Colangelo, sceneggiato da Max Borenstein e prodotto da Max Borenstein, Marc Butan, Anthony Katagas, Michael Sugar, Bard Dorros, Sean Sorensen e Michael Keaton. Tra gli altri interpreti: Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam, Laura Benanti, Marc Maron, Ato Blankson-Wood, Chris Tardio, Carolyn Mignini e Victor Slezak.

Questa la sinossi ufficiale:

In seguito ai terribili attentati al World Trade Center e al Pentagono nel 2001, il Congresso americano nomina il noto mediatore e avvocato Kenneth Feinberg (Michael Keaton) a capo del fondo per il risarcimento delle vittime dell’11 settembre. Incaricati di distribuire risorse finanziarie alle vittime della tragedia, Feinberg e la responsabile operativa del suo studio legale, Camille Biros (Amy Ryan), si ritrovano con l’impossibile compito di quantificare il valore della vita per aiutare famiglie che hanno subito perdite incalcolabili. Quando Feinberg si scontra con Charles Wolf (Stanley Tucci), un organizzatore comunitario in lutto per la morte della moglie, il suo cinismo iniziale si trasforma in compassione e comincia a capire il vero costo umano della tragedia.

