Samsung lavora già ai nuovi pannelli OLED per Apple?

Stando a un report, per certi versi non ancora del tutto chiaro, sembra che Samsung sia già al lavoro sui prossimi pannelli OLED per l'azienda di Cupertino.

Nonostante ci siano dei possibili fraintendimenti, un nuovo report di The Elec, ripreso sulle pagine di 9to5Mac, potrebbe aver già svelato che Samsung sarebbe al lavoro su dei nuovi schermi OLED di nuova generazione per Apple. Non è tuttavia chiaro se si tratti di schermi dedicati ai prossimi iPad o MacBook del colosso di Cupertino, anche se il report parla della seconda opzione.

Sembra però che i nuovi notebook utilizzeranno display Mini Led, almeno per il modello da 16 pollici con previsioni che vedono l’aggiunta arrivare anche in quello da 14. Nel caso in cui il dettaglio venisse confermato, il senso della dichiarazione si perderebbe, e sarebbe infatti più plausibile che in realtà in nuovi schermi OLED di Samsung siano piuttosto dedicati invece ai prossimi iPad.

Inoltre, come ci ricordano le pagine di 9to5Mac, l’analista dedito al mondo Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato nel mese di marzo che l’iPad Air del 2022 avrebbe avuto uno schermo OLED, e che lo stesso sarebbe poi stato utilizzato per il modello entry-level, per poi infine essere supportato da due report consecutivi. È stato proprio Kuo a svelare la presenza di schermi Mini Led per i nuovi MacBook, il che fornisce maggiore autorevolezza alla dichiarazione.

All’infuori del fraintendimento, non ancora confermato, restiamo in attesa di scoprire qual è la verità e quali sono all’effettivo i piani della compagnia, che speriamo di avere modo di scoprire nel corso dei prossimi mesi. Attendiamo infatti una dichiarazione ufficiale da parte di Apple o Samsung relativa agli schermi dei nuovi dispositivi, mentre non sappiamo ancora quali saranno le mosse della prima per quest’anno, con un possibile evento dedicato ai prossimi iPhone in arrivo a settembre. Vi abbiamo parlato dello stesso all’interno dell’articolo a cui potete accedere con semplicità premendo su questo link.