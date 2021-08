NVIDIA: arrivano i nuovi driver per Back 4 Blood e Psychonauts 2

NVIDIA ha finalmente rilasciato i nuovi driver dedicati in particolar modo alla beta di Back 4 Blood, Psychonauts 2 e Naraka: Bladepoint, ecco tutti i dettagli.

NVIDIA ha rilasciato nella giornata di oggi dei nuovi driver particolarmente utili, parliamo della versione 471.68 WHQ che può essere di conseguenza adesso scaricata e utilizzata da tutti gli utenti in possesso di una scheda video della compagnia compatibile con il nuovo update, potete accedere a questo link per il download. Le novità hanno un occhio di riguardo nello specifico per la beta di Back 4 Blood, Naraka: Bladepoint (che sfrutta NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex) e Psychonauts 2.

Inoltre, è stato confermato il supporto con il nuovo aggiornamento a 7 nuovi monitor ora compatibili con il G-Sync, che vi elenchiamo qui di seguito: AOC AG274FG8R4+, AOC AG274QG3R4B+, Asus VG258QM, Asus PG32UQ, Lenovo G24-20, MSI G251F e ViewSonic XG320Q. Scopriamo inoltre tutti i problemi che il software ha finalmente sistemato, i quali sono stati confermati ufficialmente:

Batman Arkham Knight: il gioco non crasha più quando si usa il fumo di NVIDIA sulla serie GTX 10

Hitman 3: non viene più visualizzato flickering quando si attiva il V-Sync

Monster Hunter World: i glitch dopo diverse ore di gioco non avvengono più

Assassin’s Creed Odyssey: rimossi i cali di framerate quando si gioca e durante i benchmark

Topaz Video Enhance AI: l’applicazione non fornisce più l’errore TDR quando processa i video

D5 Render: attivando su On il DLSS di NVIDIA non sarà più presente l’errore di corruzione

NVIDIA SDR deep color non crea più artefatti di rendering sul desktop

PLA Benchmark PhysX: la GPU di NVIDIA viene ora usata per PhysX quando si avvia il benchmark

Insomma, troviamo una serie di cambiamenti per alcuni importanti giochi e anche di fix relativi a dei software alquanto rilevanti, di cui tutti gli utenti che decideranno di effettuare l’update manualmente o usando invece il software GeForce Experience potranno giovare.