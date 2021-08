Galaxy Watch 4: confermato il nuovo SoC a 5nm Exynos W920

Nella giornata di domani avremo finalmente modo di scoprire le novità che Samsung ha in serbo per l’utenza attraverso il suo nuovo evento Samsung Unpacked, il quale ci fornirà informazioni relative a diversi prodotti in cantiere presso la compagnia. Sembra che il focus saranno i pieghevoli, considerando le informazioni dedicate ai Samsung Galazy Z Flip 3 e Z Fold 3 che nel corso delle ultime settimane hanno fatto capolino per via dei leak, ma ci saranno anche delle piacevoli novità relative al Galaxy Watch 4.

Già a partire da oggi, la compagnia ci ha illuminato sul gioiellino che renderà possibile il sistema, fornendo agli utenti possibilità al top in uno spazio ridotto, trattandosi in fondo di un orologio. Abbiamo a che fare con l’appena annunciato Exynos W920, il quale – stando a quanto dichiarato dalla compagnia – fornirà performance il 20% migliori per quanto riguarda la CPU, e addirittura 10 volte maggiori della GPU, prendendo ovviamente in considerazione il precedente modello.

Ciò risulterà possibile grazie alla presenza di due core ad alte performance ARM Cortex–A55 e della scheda grafica ARM Mali G68, pronta per supportare schermi con risoluzione fino a 969×540 (piuttosto avanzata per il mondo degli smartwatch). Il SoC in questione è il primo a 5nm per gli orologi in questione, e sottolinea di conseguenza un avanzamento tecnologico piuttosto interessante. Il chip offrirà anche RAM LPDDR4 e una memoria eMMC.

Fra le possibilità aggiuntive del nuovo dispositivo troviamo il probabile inserimento di batterie più grandi, considerando anche che il processore a basso consumo per il display permetterà a questo di restare sempre acceso attivando la relativa feature. Come spiegato sulle pagine di Android Police, troveremo anche un modem 4G LTE Cat.4 e un sistema di navigazione globale satellitare per il tracking delle attività.