Batman Forever: Val Kilmer descrive la traumatica esperienza del batcostume

Poter interpretare Batman è il sogno di qualsiasi attore che vuole arrivare al successo, ma Val Kilmer ha descritto anche l’altro risvolto della medaglia: per quanto riguarda la sua esperienza in Batman Forever, l’attore ha parlato di quanto sia stato terribile e traumatico indossare e recitare con il batcostume addosso.

Nel film documentario a lui dedicato, intitolato Val, Val Kilmer ha parlato della sua esperienza come Batman in Batman Forever, ed ha detto:

Per gli standard di Hollywood poter interpretare Batman rappresenta l’apice. Ho accettato la parte senza neanche leggere la sceneggiatura. Ma tutto l’entusiasmo è iniziato a scemare una volta indossato il batcostume. Quando sei lì dentro ti puoi muovere a malapena, e ci deve sempre essere qualcuno pronto ad aiutarti a sederti ed a stare in piedi. Non riesci a sentire quasi nulla, e quando le persone smettono di parlarti sei ancora più isolato. Per me è stato davvero duro lavorare indossando il batocostume, ed è stato frustrante rendermi conto che la mia parte consisteva per lo più nel mostrarmi in quel modo.