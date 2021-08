Xiaomi Mi 11 Lite 5G: in arrivo una versione più economica?

Stando a dei recenti leak sembra che Xiaomi sia pronta a lanciare una nuova versione del Mi Lite 5G, con delle variazioni atte a diminuire il costo per gli utenti e rendere quindi come risultato finale il tutto più accessibile per l’utenza. L’informazione arriva dallo sviluppatore noto come “kacskrz”, il quale avrebbe scoperto l’esistenza del dispositivo con nome in codice “Lisa”, che sarebbe proprio il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite 5G revisionato.

Stando alle dichiarazioni dell’uomo, sembra che il device in questione sarà il primo della compagnia a utilizzare un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, creato utilizzando il processo a 6nm di TSMC. Fra le tecnologie supportate troviamo triple concurrency, parallel processing triplo e supporto per una camera fino a 192MP, doppie fino a 36 MP + 22 MP e triple da 22 MP l’una, il che potrebbe anticipare i dettagli relativi al comparto foto del nuovo smartphone revisionato dall’azienda cinese.

La GPU Adreno 624L supporta il VRS (Variable Rate Shading) e il Game Quick Touch, feature particolarmente apprezzate dai videogiocatori. Attualmente, si parla di un lancio solamente dedicato al mercato indiano, ma non è confermato che per il dispositivo in questione l’azienda non fornisca piacevoli sorprese anche per quanto riguarda il nostro paese.

Per il resto, come spiegato sulle pagine di TechRadar, il tutto potrebbe restare uguale. Parleremmo quindi di uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1080×2400) AMOLED e refresh rate di 90Hz, ma anche per quanto riguarda tutte le specifiche, non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte del colosso. Sapevate che proprio recentemente è stato confermato un nuovo traguardo di Xiaomi? L’azienda ha infatti battuto Samsung ed è riuscita a classificarsi come primo produttore di smartphone in Europa, ne abbiamo parlato nell’articolo che potete trovare a questo link.