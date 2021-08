Un chien andalou: il film di Buñuel e Dalí diventa un fumetto per Nicola Pesce Editore

Nicola Pesce Editore propone un fumetto che potrebbe intrigare i migliori cinefili: stiamo parlando dell’adattamento di Un chien andalou, film del 1929 che è tra le più celebri, impressionanti e indecifrabili pellicole mai realizzate.

Queste sono alcune tavole tratte dall’adattamento.

Un cortometraggio tra sogno, delirio e allucinazione nato dall’incontro tra due grandi personalità artistiche: quella del regista Luis Buñuel e del pittore Salvador Dalí, qui in veste di sceneggiatore, interprete e produttore. Definirlo surrealista o avanguardista non basterebbe a spiegare il senso di destabilizzazione che provoca nello spettatore.

Scritto e realizzato in appena due settimane sulla scorta delle suggestioni oniriche del regista e del pittore, ha regalato al cinema una delle scene più terrificanti di sempre: un uomo, interpretato dallo stesso Buñuel, taglia in due con un rasoio l’occhio della donna con la quale convive. Una sequenza iconica più volte citata da altre arti, dal cinema stesso alla musica.

A firmarne la trasposizione a fumetti di Un chien andalou, sia nei testi che nei disegni, è Andrea Cavaletto, già sceneggiatore di Dylan Dog e Martin Mystère. A distanza di anni, l’autore riprende in mano carboncino e solventi per trasferire sulle pagine ogni singolo fotogramma di questo capolavoro. Ne esce fuori un affascinante adattamento per cultori e amanti del genere e per chiunque voglia provare una piacevole sensazione di straniamento.

Il fumetto arriverà in libreria dal 19 agosto 2021, composto da 64 pagine a 16,90 euro, proposto da Edizioni NPE.