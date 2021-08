Samsung Galaxy A03s: il device economico è vicino? Spuntano nuovi leak

Si parla ormai da tempo del nuovo Samsung Galaxy A03s, dispositivo che punterebbe tutto sul suo fattore economico, presentandosi al pubblico con specifiche pronte a competere con la fascia bassa dei dispositivi. L’azienda non ha ancora ufficializzato l’esistenza del prodotto, e non è neanche detto che questo avvenga nel corso della prossima conferenza Samsung Unpacked, fissata per l’11 agosto 2021, ma la collaborazione fra OnLeaks e 91Mobiles ci ha già svelato alcuni dettagli sul device in questione, mostrandoci anche un primo render (lo trovate in copertina all’articolo).

Fra le specifiche previste si parla di uno schermo Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD o Full HD, e gli standard 60Hz di refresh rate. Per quanto riguarda le fotocamere, sembra che ci sarà una configurazione formata da 3 sensori, un primario da 13 MP accompagnato da 2 con 2 MP l’uno, con infine una 5 MP per i selfie. Non abbiamo per il momento novità relative al SoC o ad altri dettagli, e c’è da considerare che anche per quanto appena riportato il tutto è ancora abbastanza vago.

Parlando del prezzo e della disponibilità, il leaker ha per il momento parlato di 150€ in Europa per quanto concerne la versione da 3GB di RAM + 32 per l’archiviazione (potrebbero essercene altre, con magari più RAM o archiviazione), cifra più che ragionevole ma anche in questo caso non ancora confermata. Sembra che avremo modo di interfacciarci con le colorazioni Blu, Nera e Bianca.

Ricordiamo ovviamente che quanto riportato è ancora da prendere con particolare cautela, in quanto si tratta sì di rumor che arrivano da fonti con diverse frecce centrate in passato, ma l’azienda non ha ancora ufficializzato nulla che riguardi il nuovo Samsung Galaxy A03s. Sapevate che Samsung punterà a rendere gli smartphone pieghevoli lo standard? Ne abbiamo parlato qui.