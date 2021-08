MacBook Pro: parte la produzione di massa per i modelli da 14 e 16 pollici?

Sembra che finalmente Apple abbia intenzione di fare sul serio per quel che riguarda i suoi nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, i quali pare siano ormai entrati del tutto in fase di produzione di massa. Il traguardo non è da prendere sotto gamba, visto che l’obiettivo è di arrivare dalle 600.000 alle 800.000 unità mensili fino al mese di novembre, partendo da agosto.

Le informazioni arrivano grazie a un report del DigiTimes, e di conseguenza non sono ancora da considerare come pienamente ufficiali, poiché restiamo in attesa di novità ufficiali da parte del colosso di Cupertino prima di poter prendere il tutto come oro colato.

Si parla ormai dei nuovi modelli del MacBook Pro da diverso tempo, e considerando quanto dichiarato recentemente la finestra di lancio potrebbe essere alquanto vicina, e magari sorprendere gli utenti risultando inclusa nel 2021. Il mondo Apple è particolarmente taciturno da diverso tempo, la community è ancora infatti in attesa di scoprire se quest’anno arriverà come di consueto una nuova linea di iPhone, di cui non abbiamo ancora avuto notizie da parte della compagnia.

Tuttavia, c’è da specificare che i rumor non sono per nulla mancati, e sembra infatti che la data di presentazione per i nuovi dispositivi sia fissata per il 14 settembre 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento per tutti i dettagli sulla questione.

Come ripreso sulle pagine di MacRumors, anche il DigiTimes ha spiegato tempo a dietro che i nuovi MacBook Pro sarebbero arrivati nel mese di settembre assieme agli iPhone 13 e Apple Watch Series 7. Si prevede che la domanda legata ai nuovi computer della compagnia sarà particolarmente alta, e secondo diverse voci Apple ha già investito oltre 200 milioni di dollari solo al fine di assicurarsi la corretta produzione di tutti i dispositivi, per non incorrere nei problemi di scorte che ormai affliggono da innumerevoli mesi il mercato.