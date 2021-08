Idris Elba apre al ritorno del suo Heimdall nel Marvel Cinematic Universe

Idris Elba ha di recente parlato a Entertainment Tonight, aprendo alla possibilità di rivedere il suo Heimdall all’interno del Marvel Cinematic Universe. Il character è morto all’inizio di Avengers: Infinity War, ma, secondo l’attore, “tutto è possibile” nell’MCU.

Ecco le parole di Idris Elba a Entertainment Tonight sul ritorno di Heimdall:

Penso che non esistano veri limiti all’interno di un universo supereroistico, perciò tutto è possibile. Heimdall è un personaggio fantastico, e credo esista ancora.

Si pensa addirittura che Elba possa comparire in Thor: Love and Thunder, considerando che è stato visto ad un party con il cast e la squadra di lavoro proprio durante le riprese del film in Australia.

Il personaggio di Heimdall è comparso per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1962, ispirato dalla figura omonima della mitologia norrena. Idris Elba ha interpretato Heimdall per la prima volta in Thor, film del 2011.

Ora l’attore è tornato a lavorare in un cinecomics grazie alla sua apparizione in The Suicide Squad, appena uscito nelle sale cinematografiche, dove Idris Elba interpreta Bloodsport. Il character, a conti fatti, sostituisce il Deadshoot interpretato da Will Smith.