Thor: Love and Thunder – le prime immagini di Christian Bale come Gorr

Con le riprese aggiuntive di Thor: Love and Thunder che sembrano essere già iniziate, sono trapelate online le prime immagini di Christian Bale nei panni del personaggio di Gorr. Il look del character sembra essere molto suggestivo, e si addice bene ad un dio cattivo che sarà la nemesi del film.

Qui sotto trovate le immagini dal set di Thor: Love and Thunder, con Christian Bale come Gorr.

Le riprese aggiuntive del film si starebbero svolgendo a Malibu, in California, ed a riportarlo è stato il Daily Mail. Nel lungometraggio farà il suo esordio la potente Thor interpretate da Natalie Portman. La stessa attrice ha detto del progetto:

Sono super entusiasta. Mi sto allenando per mettere su un po’ di muscoli. Sto lavorando sul mio corpo tenendo conto del fumetto La potente Thor, e devo comunque tenere in considerazione il fatto che si tratti di una donna malata di cancro, ma, allo stesso tempo, di una supereroina.

Thor: Love and Thunder vedrà anche la presenza di Chris Pratt come Star Lord, e chiaramente non mancherà Chris Hemsworth. L’uscita del film è prevista per il 2022.