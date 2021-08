Doom Patrol 3: il teaser ufficiale della serie TV DC Comics

Doom Patrol 3 arriverà sulla piattaforma streaming HBO Max a settembre, e, nel frattempo, la piattaforma streaming ha diffuso il teaser trailer dedicato proprio alla terza stagione della serie TV ispirata ai personaggi DC Comics.

Ecco il teaser trailer di Doom Patrol 3.

Nei nuovi episodi di Doom Patrol i personaggi protagonisti (con Matt Bomer nei panni di Negative Man, Joivan Wade come Cyborg, Brendan Fraser che farà Robotman) attraverseranno lo specchio e se la dovranno vedere con alcuni nemici: Chief (Timothy Dalton) supporterà la figlia metaumana Dorothy (Abigail Shapiro) nella battaglia contro The Candlemaker, un demone pronto a tutto pur di compiere il suo destino.

In questa nuova stagione ci saranno tra i nuovi membri del cast Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha e Gina Hiraizumi, che faranno dei personaggi ricorrenti, e dei membri della Sisterhood of Dada. Mentre Madalyn Horcher, Ty Tennant e Sebastian Croft saranno i componenti della Deadboy Detective Agency.

I personaggi della Doom Patrol sono stati resi importanti nei fumetti DC Comics dalle run di alcuni autori come Grant Morrison, e di recente dall’ex cantante dei My Chemical Romance Gerard Way, autore anche di Umbrella Academy.

L’appuntamento negli Stati Uniti con Doom Patrol 3 è per il 23 settembre su HBO Max.