A.P. Bio 4: Bruce Campbell nel trailer della quarta stagione

A.P. Bio 4 avrà un protagonista d’eccezione: stiamo parlando di Bruce Campbell, che era stato in precedenza annunciato come uno dei nuovi membri del cast della serie TV, e che ora è stato presentato anche nel trailer appena lanciato.

Questo è il trailer di A.P. Bio 4 con Bruce Campbell (che potrebbe apparire anche in Doctor Strange 2).

Peacock lancerà gli otto episodi della nuova stagione il 2 settembre. A creare il progetto è stato Mike O’Brien, che fa anche da produttore esecutivo assieme a Lorne Michaels, Andrew Singer, Seth Meyers e Mike Shoemaker.

Al centro di A.P. Bio ci sono le vicende dello studente di Harvard, Jack Griffin (interpretato da Glenn Howerton), che dopo aver perso il lavoro dei suoi sogni è costretto a tornare per forza a Toledo, in Ohio, lavorando come insegnante di biologia alla scuola superiore. Ma, rendendosi conto di aver a disposizione delle grandi menti come studenti, Jack decide di utilizzare le capacità dei propri allievi per i suoi scopi.

Nel cast della serie sono presenti Mary Sohn che veste i panni dell’insegnante Mary Wagner, Lyric Lewis che fa il professore di Storia Stef Duncan, Jean Villepique che fa l’insegnante Michelle Jones e Paula Pell che veste i panni della segretaria Helen Henry Demarcus.