Doctor Strange 2: Bruce Campbell gioca con il rumor sulla sua apparizione

Bruce Campbell potrebbe apparire in Doctor Strange 2, il cui titolo completo è Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, considerando anche che il film è diretto da Sam Raimi, che ha già sfruttato la presenza dell’attore nei film di Spider-Man, e lo stesso Campbell sembra stia giocando con il rumor riguardante la sua apparizione.

Bruce Campbell qualche giorno fa è apparso al Fair Oaks Drive-in Theatre di Middletown, ed alla domanda riguardante il rumor sulla sua apparizione in Doctor Strange 2, l’attore ha dichiarato:

Ti posso dare una strana risposta, posso rispondere ma solo in maniera strana. Sarò in Doctor Strange 2? La strana risposta è…linoleum.

Insomma, niente più di un gioco, ma quanto basta per continuare ad alimentare questo rumor che sta incuriosendo sempre di più. Vedere Bruce Campbell fare un’apparizione nel Marvel Cinematic Universe in Doctor Strange 2 potrebbe rappresentare l’apice dell’amore dei nerd nei confronti di questo attore.

Ambientato dopo gli eventi di WandaVision, che hanno portato Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) a evolversi in Scarlet Witch, Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrà come protagonisti Benedict Cumberbatch assieme alla stessa Olsen, oltre a Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, e Benedict Wong. Ed in più ci saranno anche Xochitl Gomez e America Chavez.

Doctor Strange 2 uscirà il 25 marzo 2022.