Xiaomi Redmi 10: un retailer ha leakato molti dettagli

Dopo aver introdotto la linea di Redmi Note 10, i fan sono in attesa di scoprire quali saranno le caratteristiche della nuova serie economica Xiaomi Redmi 10, e sembra che potrebbero essere stati proprio recentemente accontentati. Un retailer ha infatti da poco fornito la mondo alcuni dettagli sul telefono in questione, non ancora ufficiali, ma sfuggiti dal suo database e probabilmente pronti per essere confermati nel corso delle prossime settimane da parte del colosso.

Partendo dal display, ci troviamo davanti a un Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, si passa poi una batteria da 5.000mAh pronta per supportare la ricarica veloce da 18 Watt, una porta di tipo C 2.0 e anche il Bluetooth 5.0. Sembra che il dispositivo verrà alimentato dal chip Helio G88 con Mali-G52 MC6 per quanto concerne i miglioramenti sul lato grafico. A chiudere il gioiellino troviamo 6GB di RAM totali e 128 GB di memoria per l’archiviazione, non si è parlato per ora di ulteriori configurazioni.

La camera per i selfie dovrebbe essere una 8 MP e quella principale dovrebbe invece presentare 4 sensori da 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Sembra che lo Xiaomi Redmi 10 sarà grande 162×75.3×8.95 mm e avrà la protezione Gorilla Glass 3. Come sistema operativo si è parlato del MIUI 12 basato su Android 11. Sulla pagina del rivenditore si parla di un prezzo di 249,00$, e staremo a vedere quanti diventeranno con il nostro cambio.

Resta da capire se nel corso dei prossimi giorni Xiaomi confermerà il tutto, fornendoci i dettagli rimanenti sul dispositivo. C’è da specificare che i fan sono in attesa per le novità che la compagnia avrà modo di svelare nel corso del suo prossimo evento fissato per il 10 agosto, e speriamo ovviamente che le aspettative vengano rispettate dal colosso cinese.