Xiaomi mostrerà presto il nuovo Mi OLED TV con G-Sync

Il nuovo gioiellino targato Xiaomi per quanto concerne il mondo delle TV si mostrerà presto ai consumatori, almeno per coloro che si collegheranno nella giornata del 10 agosto 2021 al fine di scoprire tutte le novità della compagnia che verranno svelate. Fra queste, infatti, come confermato da un poster e annunciato dal colosso cinese sulla piattaforma di Weibo, ci sarà il nuovo Mi OLED TV , che verrà lanciato da parte dell’azienda proprio il giorno stesso.

Questa volta avremo a che fare con un dispositivo dedicato in particolar modo al mondo del gaming, il quale presenterà anche il G-Sync fra le sue diverse potenzialità. Purtroppo, all’infuori della tecnologia OLED suggerita dal nome, il poster e l’annuncio ufficiale del device non ci forniscono ancora ulteriori dettagli, e mancano quindi all’appello importanti informazioni come grandezza, risoluzione e prezzo, come anche le altre feature che l’azienda avrà modo di rivelare durante la prossima conferenza.

Possiamo in ogni caso aspettarci dettagli che facciano particolarmente piacere ai possessori di una console next-gen, proprio come il display OLED fa già di per sé, garantendo una delle migliori opzioni per la visione sul mercato. Resta in ogni caso da capire quale sarà la soglia di Hz su cui Xiaomi avrà puntato, e come detto anche la risoluzione del pannello resta per il momento un totale mistero.

Per il momento, non ci resta quindi che stare a guardare quanto verrà annunciato l’evento, che come confermato ci illuminerà anche su diversi altri dispositivi all’infuori del TV in questione. Come vi abbiamo spiegato all’interno del nostro articolo dedicato alle nuove informazioni sullo Xiaomi Mi Mix 4, l’azienda lancerà durante la stessa giornata anche il nuovo smartphone. Trovate tutti i dettagli sulla questione nell’articolo a cui potete accedere premendo sul seguente link.