Xiaomi Mi Mix 4 ha una data d’uscita ufficiale

Un giorno prima dell’evento Samsung Unpacked gli utenti riceveranno una sorpresa di cui fino a oggi non eravamo a conoscenza, la quale arriva direttamente dalla major Xiaomi, parliamo nello specifico del 10 agosto 2021. Si tratta del debutto del nuovo Xiaomi Mi Mix 4, di cui fino a oggi non avevamo dettagli ufficiali, e che sappiamo ora essere finalmente vicinissimo al lancio. Sono passati circa 3 anni da quando Xiaomi sembra aver abbandonato questa particolare linea di smartphone, ma il Mi Mix 4 dissipa per fortuna ogni dubbio arrivando come un fulmine a ciel sereno.

Inoltre, come se la buona notizia non bastasse, abbiamo già potuto ammirare da vicino il device in questione, grazie a un video postato proprio su Weibo da parte di Digital Chat Station, noto leaker del settore che riesce in moltissime situazioni ad anticipare importanti dettagli legate ad aziende che trattano il mondo della tecnologia.

Ci troviamo questa volta davanti a un dispositivo che avrà la fotocamera frontale sotto al display, almeno stando al filmato, e che punterà apparentemente in particolar modo proprio su quest’ultimo. Anche se non ci sono dettagli precisi, è possibile intravedere un pannello di estrema qualità, praticamente full screen, che infatti presenta dei bordi quasi inesistenti, e sembra offrirà un’esperienza di visione davvero di altissimo livello.

Come confermato tempo a dietro, vi abbiamo parlato del dispositivo nell’articolo che trovate a questo link, sembra che lo Xiaomi Mi Mix 4 avrà una ricarica da 120 W ultra veloce. Sono attesi inoltre, una memoria fino a 256 GB, 12 GB di RAM e possibilmente uno Snapdragon 888, nonché addirittura un secondo display posto sul retro. Restiamo in ogni caso in attesa di novità da parte di Xiaomi per quel che concerne tutti i dettagli sul device in questione, che potremo presto scoprire.