The Green Knight: cast e regista parlano dell’esperienza sul set del film fantasy

The Green Knight è arrivato nelle sale statunitensi e il cast condivide col pubblico l'esperienza sul set e col regista in una nuova featurette.

C’è molta attesa nel pubblico di appassionati di fantasy per The Green Knight, rivisitazione d’autore della leggenda arturiana del Cavaliere Verde. In una nuova, breve featurette, il cast e il regista parlano della loro esperienza.

Watch: #TheGreenKnight cast on their journey alongside director and fearless leader, David Lowery ⚔️ pic.twitter.com/3PD34wllbY — The Green Knight (@TheGreenKnight) August 6, 2021

Il regista David Lovery si è così espresso:

Di tutti i film su cui ho lavorato, questo è stato il più difficile, non solo da realizzare, ma anche da completare. Ho sempre saputo che sarei potuto andare “oltre” con esso. Ho sempre saputo che potevamo scavare più a fondo.

Alicia Vikander, che nel film veste i panni di Essel, afferma:

David è un vero artista. Ci sono state così tante sorprese durante le riprese che le hanno rese estremamente uniche.

Abbiamo poi i pensieri dei due protagonisti maschili, Joel Edgerton e Dev Patel:

Amo i registi che ce la mettono tutta per creare cose interessanti, senza solcare sentieri già conosciuti.

Sa esattamente cosa vuole, è uno di quei tipi che possono portarti per questo sentiero nel modo più bello e collaborativo possibile, il che dice molto anche della persona.

Il film, di cui in Italia si parla ancora poco dato che non ha ancora un distributore ufficiale, né, chiaramente, una data di lancio, è per l’appunto una visione onirica e d’artista delle classiche leggende arturiane, con Dev Patel nel ruolo del protagonista Sir Gawain (nipote di Artù) e Ralph Ineson in quelli del Green Knight. Nel cast, anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.

