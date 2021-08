Honor Magic 3 si mostra in un’immagine leakata

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli sul nuovo Honor Magic 3 da parte dell’azienda, un fotogramma apparso in rete potrebbe aver anticipato un dettaglio interessante del nuovo dispositivo, già ufficializzato da parte della compagnia. Si tratta purtroppo di un’immagine a risoluzione bassissima, e soprattutto per questo particolare dettaglio da prendere in particolar modo con le pinze, almeno fino a che l’azienda non avrà confermato il tutto e mostrato al mondo il nuovo dispositivo.

Nello scatto in questione si può ammirare il telefono, e anche se non è facile contare il numero di sensori presenti per via della sfocatura, viene dichiarato che si tratta di un totale di 5. I nuovi dettagli finiscono purtroppo qui, anche se la fonte in questione ha anticipato anche la presenza dello Zoom Digitale 100x, che si intravede anche dalla scritta “100x” presente sulla fotocamera, e che nel caso in cui l’immagine sia reale sarebbe pressoché confermato.

Honor ha già confermato tempo a dietro che il nuovo Magic 3 sarà equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 888+, risultando quindi il primo della compagnia come ripreso dalle pagine di GizChina a presentare il suddetto chip. Il sistema operativo sarà il proprietario Magic UI 5.0, con alcune novità arrivate direttamente da HarmonyOS. Passando al lato delle informazioni non certe, sembra che lo schermo potrebbe essere un OLED con un buon numero di Hz per quel che concerne il refresh rate del pannello.

Restiamo per il momento in attesa di scoprire cosa Honor avrà in serbo per noi attraverso il nuovo dispositivo high-end, sperando che la compagnia sveli presto ulteriori dettagli sulla questione. Proprio recentemente, questa ha ufficializzato l’esistenza del suo X20 (trovate a questo link il nostro approfondimento), confermando tra l’altro che il device verrà annunciato nella giornata del 12 agosto, la quale sarà bene tenere sott’occhio anche al fine di poter ascoltare eventuali notizie relative al Magic 3.