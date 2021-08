Honor X20 è ufficiale, ecco la data d’annuncio

Si tratta di un periodo particolarmente caldo per quel che concerne il mondo degli smartphone, considerando che siamo ancora in attesa di novità da parte di Apple, e che però molte aziende avranno modo di parlare dei loro prossimi device proprio nella prima metà del mese di agosto. A seguire l’evento Samsung Unpacked, il quale si terrà nella giornata dell’11, troviamo infatti la nuova presentazione di Honor, che come confermato ufficialmente vedrà fra i prodotti approfonditi anche il nuovo Honor X20.

Sapevamo già da tempo che nella giornata in questione l’azienda avrebbe presentato la serie Honor Magic 3 e l’Honor V7 Pro Tablet, ma questo ulteriore dettaglio non fa che creare anche aspettative per l’evento. Il poster che vedete qui di seguito, ripreso dalle pagine di Gizmochina, ci ha fornito i primi dettagli sullo smartphone in questione, approfondendo alcune prime novità che l’azienda ha confermato attraverso l’immagine.

Parlando del display, troviamo una forma con angoli particolarmente tondeggianti, con la presenza di un sistema di due camere per i selfie. Sul retro abbiamo a che fare invece con un cerchio contenente quattro camere poste in posizione ordinata per riempire la forma, si tratta nello specifico di un triplo sistema da 64MP con anche un’unità LED. Il sensore per le impronte digitali sarà inserito lateralmente, e com’è possibile vedere nel fotogramma, ci troviamo davanti alla presenza di due varianti per quanto riguarda la colorazione.

Il nuovo Honor X20 dovrebbe supportare un refresh rate di 120Hz e la ricarica veloce a 66W, trovando come cuore un chipset a 6nm. Si è parlato tempo a dietro del chip Dimensity 900, non ancora confermato, ma già utilizzato per alcuni dispositivi della compagnia, il che lo porta quindi a essere una scelta particolarmente plausibile per Honor.