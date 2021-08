Xiaomi Mi Pad 5: la tastiera ufficiale appare in un teaser

Siamo tutti in attesa di scoprire le novità del mondo tecnologico che nel corso dei prossimi giorni avranno modo si rinfrescare il mercato e offrire agli utenti delucidazione sui prodotti che nelle ultime settimane sono stati particolarmente chiacchierati. Fra le principali aziende che dovrebbero parlare dei propri prodotti pronti al lancio, troviamo anche Xiaomi, la quale nella giornata del 10 agosto dovrebbe finalmente parlare in maniera approfondita del suo nuovo Mi Pad 5.

Questo, a solamente circa 4 giorni di distanza, si è mostrato in un teaser particolarmente stringato, ma che in realtà ci fornisce già alcuni dettagli. Si tratta di un poster che mostra lo schermo del tablet, il quale presenta com’è facile vedere delle cornici rotonde e non squadrate, e nell’immagine c’è anche un ospite particolarmente atteso. Si tratta della nuova tastiera dedicata al dispositivo, non ancora ovviamente confermata in via ufficiale, e che a prima vista sembra avrà delle cover di tessuto sulla superficie.

Come spiegato sulle pagine di GSMArena, un ulteriore poster sembra aver confermato anche il supporto alla penna touch, lo schermo piatto del tablet e potenzialmente il supporto anche al 5G. Stando a dei rumor, sembra che nella giornata del 10 non avremo solo modo di vedere un nuovo dispositivo, ma ben 3 nuovi prodotti di Xiaomi, ovvero Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite e Mi Pad 5 Pro.

Fra le altre novità chiacchierate si parla di uno schermo IPS da 10,9 pollici per entrambi i dispositivi, con anche i fluidissimi 120Hz di refresh rate. Mentre sembra che la versione Pro avrà uno Snapdragon 870, si parla invece di Snapdragon 860 per il modello Lite. Restiamo quindi in attesa di poter finalmente mettere gli occhi sui dispositivi con il nuovo evento, sperando che l’azienda ci fornisca tutti i dettagli sulla questione durante la conferenza.