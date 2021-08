Wednesday: Luis Guzman sarà Gomez Addams nella serie TV

La serie TV spin-off de La Famiglia Addams intitolata Wednesday che sarà realizzata per Netflix ha fatto un passo avanti nella produzione: Luis Guzman sarà l’interprete di Gomez Addams. L’interprete si unisce alla protagonista dello show che sarà interpretata da Jenna Ortega.

Luis Guzman ha già lavorato in film come Carlito’s Way, Magnolia, Boogie Nights, ed in serie TV come Shameless, Godfather of Harlem e Narcos. Luis Guzman nella parte di Gomez nello spin-off Wednesday occuperà un ruolo che in precedenza è stato già ricoperto da Raul Julia, John Astin, e Tim Curry, mentre Oscar Isaac ha di recente dato voce al character nel film d’animazione dedicato alla Famiglia Addams.

A dirigere e fare da produttore esecutivo nella serie ci sarà il grande Tim Burton. Il telefilm si concentrerà su Mercoledì, e sui suoi anni di studi alla Nevermore Academy. Durante questo periodo la ragazza metterà alla prova le sue capacità psichiche, porrà freno ad una mostruosa frenesia omicida che ha colpito la città, e cercherà di risolvere un mistero legato alla sua famiglia, e che riguarda i suoi genitori.

Il produttore di Smallville Alfred Gough, assieme a Miles Millar, farà da sceneggiatore e da co-showrunner, oltre che da produttore assieme allo stesso Tim Burton. MGM TV finanzierà il progetto.